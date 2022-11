Si è tenuta questa mattina, domenica 6 novembre, la Festa del Ringraziamento a Palazzolo sull'Oglio. Un evento sempre molto partecipato che, complice anche il bel tempo, ha visto accorrere numerose persone.

Palazzolo ha celebrato la Festa del Ringraziamento

L'occasione per dire "grazie" al Signore per i frutti della terra, ma anche l'occasione per ritrovarsi e celebrare insieme una festa che vede le sue radici ben piantate nella storia.

E' stata celebrata questa mattina, domenica 6 novembre, la tradizionale Festa del Ringraziamento, a cura della sezione palazzolese della Coldiretti. I trattori si sono ritrovati alle 9 e l'itinerario della sfilata ha previsto il passaggio in via Mons. Zeno Piccinelli, via Gavazzino, via San Rocco, via Brescia, via Kennedy, via Levadello, via Caduti nelle Missioni di Pace, via Malogno, via Monsuello, via Colombere, piazza Indipendenza, via Milano, via San Pancrazio, via Ruggero Leoncavallo, via Verdi, via Paganini, via Malogno, via San Pancrazio, vicolo Cave, via Delle Calci, via Marconi, via Sgrazzutti, Ponte Sara Giusi, Lungo Oglio Cesare Battisti, Ponte Vecchio, via Ponte Oglio, piazza Roma, piazza Zamara, via XX Settembre, piazzale Giovanni XXIII.

Il corteo ha poi raggiunto la chiesa di Santa Maria Assunta dove il parroco, don Paolo Salvadori, ha officiato la Messa. Al termine della cerimonia c'è stata la benedizione dei mezzi agricoli.