È mancato all’età di 67 anni, dopo una breve malattia, il dottor Franco Piantoni, palazzolese molto amato da tutta la comunità, che si è stretta alla famiglia nel cordoglio.

Palazzolo dice addio al dottor Piantoni, stimato medico e avisino

Nato nel 1953, si è sempre distinto per la sua professionalità, i suoi modi cortesi e la sua disponibilità. Molti concittadini si ricordano del suo impegno come volontario presso l’Avis locale, o del suo impegno al fianco delle vittime della droga, che negli anni ’80 trovarono in lui un caritatevole supporto.

A ricordarlo è stato anche il primo cittadino di Palazzolo Gabriele Zanni: “Palazzolo perde un uomo e un professionista che ha dato molto alla nostra comunità. Una vera e propria istituzione, che ha sempre interpretato il suo ruolo di medico con grandissima disponibilità e scrupolo nei confronti di generazioni di palazzolesi. Sempre equilibrato e composto pure nella malattia. Anche per il mondo del volontariato soprattutto avisino è una perdita difficile da colmare”.

Le esequie

I funerali si svolgeranno domani, giovedì, e partiranno dalla Casa di Cura Domus Salutis di Brescia, per poi raggiungere la parrocchia di Santa Maria Assunta di Palazzolo alle 9.30. Il corteo poi proseguirà per dare l’estremo saluto al dottor Piantoni nel cimitero locale.

La moglie Manuela, assieme ai figli Clara, Marco e Matteo, al fratello Ezio con Luciana e tutti i parenti ringraziano l’amico dottor Roberto Frigeni, che ha assistito il dottor Piantoni fino all’ultimo, e tutti coloro che parteciperanno al loro dolore.