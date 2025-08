Palazzetto dello Sport Piccinelli: al via i lavori di riqualificazione

interventi

Palazzetto dello Sport Piccinelli di Rezzato: al via i lavori di riqualificazione.

Inizieranno nelle prossime settimane i lavori di riqualificazione del palazzetto dello sport “Piccinelli” in via Papa Giovanni XXIII, pesantemente danneggiato dal nubifragio del 21 luglio 2023.

Nel dettaglio

I lavori prevedono il rinforzo strutturale di alcune travi interne, il rifacimento completo del tetto, l’efficientamento energetico della copertura e la posa di un nuovo impianto fotovoltaico della potenza di 40 kW a servizio della struttura. Con questo intervento non solo sarà risolto il problema delle infiltrazioni d’acqua che rendeva talvolta inutilizzabile l’impianto per partite e allenamenti, ma la struttura sarà resa energeticamente più efficiente ed autonoma.

Il valore totale dei lavori è di 500.000€, in parte garantiti da copertura assicurativa in quanto resisi necessari a causa di calamità naturale. Nel periodo del cantiere il palazzetto sarà regolarmente fruibile da parte del pubblico e delle decine di giovani atleti di basket e pallavolo che lo utilizzano ogni giorno per partite e allenamenti.