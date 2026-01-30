Paitone, riaperto l’ufficio postale.

Riaperto l’ufficio postale di Paitone

Sono giunti a termine gli interventi nell’ufficio postale di Paitone, parte del progetto Polis, l’iniziativa ideata da Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7mila comuni con meno di 15mila abitanti, contribuendo al loro rilancio. Tali interventi permettono anche agli spazi del rinnovato ufficio postale di accogliere tutti i principali servizi della Pubblica Amministrazione.

Gli interventi effettuati

Tra gli interventi effettuati il rinnovo della pavimentazione, lavori di tinteggiatura, nuovi arredi, postazioni ergonomiche, nuova illuminazione a led a basso impatto energetico. Oltre ai servizi postali, finanziari, di assicurazione ed energia presso l’ufficio postale sono disponibili a sportello anche i servizi INPS e i servizi anagrafici con quindici certificati anagrafici e di stato civile disponibili e il nuovo servizio di richiesta e rinnovo passaporto, previa prenotazione online.

Per accedere a quest’ultimo è necessario consegnare all’operatore dell’ufficio postale un documento di identità valido, il codice fiscale, due fotografie, pagare il bollettino di 42,50 euro e una marca da bollo da 73,50 euro. In caso di rinnovo invece bisognerà consegnare anche il vecchio passaporto o la copia della denuncia di smarrimento o furto del vecchio documento. Grazie alla piattaforma tecnologica, l’operatore raccoglierà le informazioni e i dati biometrici del cittadino (impronte digitali e foto) inviando poi la documentazione all’ufficio di Polizia di riferimento. Il nuovo passaporto potrà essere consegnato da Poste Italiane direttamente a casa del richiedente.

Giorni e orari di apertura

L’ufficio postale, torna a disposizione dei cittadini con il consueto orario: da lunedì a venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.45.