Paitone, a fuoco un capannone nel primo pomeriggio di oggi (mercoledì 3 maggio 2023).

Come riportato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) l'allarme è stato lanciato poco dopo le 13 in via degli Artigiani 1.

Stando alle primissime informazioni sembra che a prendere fuoco sia stato un capannone in fase di ristrutturazione. Ad intervenire prontamente sul posto i Vigili del Fuoco di Brescia e i Carabinieri di Brescia. Ad intervenire anche un'automedica e un'ambulanza.