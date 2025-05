Non è una gara come le altre: è una festa delle storie, dei libri e della passione per la lettura. Page Masters ha chiuso la sua quarta edizione con numeri da record e un finale che ha fatto vibrare l’auditorium Bcc di Capriolo. Il torneo di lettura promosso dal Sistema Bibliotecario dell’Ovest Bresciano, con capofila la Città di Palazzolo sull’Oglio, si è concluso sabato 10 maggio con una grande festa che ha coinvolto studenti, insegnanti e famiglie.

Page Masters: i migliori giovani lettori vivono sul Sebino

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con la Cooperativa Socioculturale Onlus e coordinata dalla bibliotecaria Lisa Manini, ha visto protagoniste ben 56 classi delle scuole secondarie di primo grado, per un totale di 1.142 ragazzi provenienti da tredici Comuni del territorio. La competizione è iniziata lo scorso ottobre con la presentazione di una selezione di 25 titoli, scelti tra le migliori novità editoriali per ragazzi. A inizio 2025 è partita la vera e propria sfida: quiz, giochi e domande che hanno messo alla prova la memoria e la curiosità dei giovani lettori. Giovedì 8 maggio, le tre classi con il punteggio più alto si sono affrontate nella finalissima dal vivo, ospitata all’auditorium Rita Levi Montalcini della scuola Fermi di Palazzolo. In una sfida «tutti contro tutti» a colpi di cruciverba, crittogrammi e domande, a spuntarla è stata la 1°A di Sale Marasino, con 71 punti, aggiudicandosi un buono da 400 euro per l’acquisto di libri. Secondo posto ex aequo per la 1°C di Iseo e la 1°C di Provaglio d’Iseo, premiate con un buono da 300 euro ciascuna. Alla festa finale, arricchita dalle letture animate di Giorgio Personelli e dalla musica di Pierangelo Frugnoli, non è mancato il momento più atteso: l’intervento dello scrittore Giuseppe Festa, amatissimo dai ragazzi, che ha premiato le classi, ha risposto alle domande e firmato copie dei suoi libri.