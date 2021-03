Immenso dolore per una famiglia di Paratico: morti padre 87enne e figlio di 63 anni.

Padre e figlio muoiono a due settimane di distanza a causa del Covid

Nel giro di due settimane ha perso sia il marito Giovanni Sabbadini sia il figlio Fausto: un dolore immenso per la paraticense Lucia. La notizia della morte di Fausto Sabbadini, 63enne di Paratico, è stata pubblicata sui social in quanto uomo molto stimato e apprezzato. Un alpino, tra i soci fondatori del gruppo. In tanti lo hanno descritto come un uomo buono e mite, una persona disponibile. Purtroppo il virus ha stravolto la vita della famiglia Sabbadini in maniera drammatica. Il funerale di Fausto verrà celebrato sabato nella chiesa parrocchiale di Paratico: in tanti simbolicamente si stringeranno attorno a Lucia e al figlio Sergio.