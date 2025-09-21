un episodio di furto di rame ha coinvolto un padre e un figlio minorenne, sorpresi dai Carabinieri con 50 kg di rame rubato da uno stabilimento dismesso. I due, un 47enne e il suo figlio di 16 anni, sono stati denunciati per furto aggravato

Padre e figlio minorenne sorpresi a rubare rame: trovati 50 kg di materiale nel bagagliaio.

Il furto di padre e figlio

Un episodio di furto di rame che ha visto coinvolti un padre e un figlio minorenne si è verificato a Capriano del Colle nei giorni scorsi. I due sono stati sorpresi dai Carabinieri di Bagnolo Mella mentre si trovavano a bordo di un’auto con 50 chilogrammi di rame rubato da una ditta dismessa. Entrambi sono stati denunciati a piede libero per il reato di furto aggravato.

Il controllo dei Carabinieri

I carabinieri stavano svolgendo un servizio di controllo del territorio, quando hanno deciso di fermare un’auto sospetta parcheggiata nei pressi di uno stabilimento di produzione di laterizi dismesso da tempo. Durante il controllo, l’ispezione del bagagliaio ha rivelato un ingente quantitativo di rame: ben 50 chilogrammi di cavi elettrici, recentemente sradicati e tagliati.

Le indagini e la scoperta del furto

Immediatamente, i carabinieri hanno avviato degli accertamenti, scoprendo che il materiale era stato rubato da poco all’interno dello stabilimento, ormai abbandonato, dove i cavi erano stati staccati con attrezzi da taglio.

Gli uomini, un 47enne e suo figlio minorenne di 16 anni, non sono riusciti a giustificare la provenienza del rame e sono stati denunciati a piede libero con l’accusa di furto aggravato.

Sequestro del materiale e degli attrezzi

Oltre al sequestro del rame, i Carabinieri hanno trovato nel bagagliaio anche due forbici trancia fili, strumenti che molto probabilmente sono stati utilizzati per compiere il furto.

Il materiale sequestrato dai Carabinieri, insieme agli attrezzi trovati, è stato messo sotto vincolo in attesa di ulteriori sviluppi da parte dell’Autorità Giudiziaria.

La responsabilità penale

Nonostante la denuncia, la responsabilità penale degli indagati sarà accertata solo al termine del processo e a seguito di una sentenza definitiva.

Nel frattempo, le indagini proseguono per capire se i due siano coinvolti in altre attività illecite legate al furto di rame o altri materiali.

Questo furto rappresenta un ulteriore episodio di criminalità che colpisce anche piccole comunità come quella di Capriano del Colle, dove la presenza di strutture dismesse e abbandonate può favorire il compimento di atti del genere.

La prontezza e la professionalità dei Carabinieri, tuttavia, ha impedito ai due di allontanarsi con il bottino, restituendo così un po’ di sicurezza alla cittadinanza.