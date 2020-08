Padre e figlio hanno affrontato in bici le mitiche cime delle Alpi.

Un’impresa in bici

Fausto Petesi da autentico amante della bici, non poteva lasciar passare il 2020 senza segnare sul suo cartellino una delle avventure che da anni lo contraddistinguono. Dopo le strade bianche di Siena nel 2019, quest’anno Fausto Petesi, ha voluto coinvolgere anche il figlio Giacomo, che da qualche anno si è avvicinato alla passione delle due ruote, per un’autentica cavalcata sulle cime più impervie delle Alpi: Gavia, Stelvio fino al Mortirolo.

Tirando le somme dell’intensa settimana il contachilometri ha raggiunto la cifra di 584 chilometri, il dislivello totale 14.756 metri. Ma la nostra coppia sui pedali ora ha già la testa al 2021. Altra avventura, per ora top secret, sperando nel miglior compagno di sempre, Giacomo, orgoglio di padre.

