Padre Abramo benedice la comunità di Milzano

Un gesto molto sentito ed apprezzato dalla comunità di Milzano che ha atteso con impazienza la benedizione di padre Abramo Camisani.

Benedizione per tutta Milzano

Sebbene un pò fuori tempo, i volontari dell’oratorio, capitanati da Fabio Sitzia, con l’aiuto del sindaco Massimo Giustiziero, hanno organizzato una iniziativa molto richiesta e sentita in paese. Questa mattina, padre Abramo Camisani, parroco di Cigole, ha attraversato le vie del paese per benedire la comunità intera. ” Sono tutti rimasti molto contenti, hanno aspettato con gioia ed emozione questo momento”, ha confermato Sitzia che, con il gruppo di volontari dell’oratorio, ha lavorato alacremente durante tutto il periodo pasquale per continuare a proporre iniziative legate alla chiesa, perchè, nonostante l’assenza del parroco don Lorenzo Boldrini dovuta ad infezione Covid, i fedeli continuassero ad avere un punto di riferimento.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook: Brescia e Provincia eventi & news

E segui la nostra pagina Facebook ufficiale PrimaBrescia (clicca “Mi piace” o “Segui” e imposta le notifiche in modo da non perderti più nemmeno una notizia)

TORNA ALLA HOME PAGE