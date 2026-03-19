Paderno Franciacorta, trovano un ordigno bellico nel solaio della cascina: è stato fatto brillare

La scoperta lunedì: l'area è stata messa in sicurezza fino all'arrivo dei militari del Genio Guastatori di Cremona, che oggi hanno fatto esplodere il mortaio

Da almeno 80 anni riposava nel solaio di una cascina in disuso: un mortaio inesploso, risalente alla Seconda Guerra Mondiale, che oggi, giovedì 19 marzo 2026, è stato fatto brillare dagli operatori del Genio Guastatori di Cremona.

Trovano un ordigno bellico nel solaio della cascina: è stato fatto brillare

A trovare l’ordigno, lunedì 16 marzo 2026, è stato il proprietario della struttura. Una porzione di cascinale abbandonato nelle campagne di Paderno Franciacorta, ormai un rudere, poco distante dalla parte dalla parte abitata. Impolverato, arrugginito, da anni riposava abbandonato nel sottotetto, ma comunque pericoloso. La presenza del mortaio, lungo circa 30 centimetri, è stata subito segnalata ai carabinieri della stazione di Ospitaletto, giunti sul posto per le verifiche del caso. I successivi accertamenti hanno confermato la natura dell’ordigno.

L’area, comunque isolata e lontana da occhi indiscreti, è stata messa immediatamente in sicurezza in attesa dell’intervento degli specialisti. Giovedì mattina i militari del Genio Guastatori di Cremona sono intervenuti per far brillare la bomba. Ritrovamenti simili non sono rari nel bresciano. Zona industriale strategica, nel corso della Seconda Guerra Mondiale, la nostra provincia è stata spesso teatro di bombardamenti e raid aree che hanno lasciato in eredità «cimeli» inesplosi.