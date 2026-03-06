Ospitaletto, trovato con cocaina e senza permesso di soggiorno: denunciato 29enne

Il controllo è scattato dopo che l'alert del sistema di lettura targhe aveva registrato il passaggio per Ospitaletto di un'auto segnalata per altri episodi di spaccio

Un uomo di 29 anni, di origini tunisine, questa mattina (venerdì 6 marzo 2026) è stato denunciato dalla Polizia locale di Ospitaletto perché trovato in possesso droga. Dagli accertamenti, inoltre, è emerso che l’uomo si trovava in Italia senza regolare permesso.

La scoperta ad Ospitaletto

Il controllo è scattato dopo che l’alert del sistema di lettura targhe aveva registrato il passaggio per Ospitaletto di un’auto segnalata per altri episodi di spaccio. Gli agenti hanno quindi fermato l’auto, su cui viaggiavano il conducente – un italiano – e il 29enne. A seguito della perquisizione personale, lo straniero è stato trovato in possesso di 4 dosi di cocaina, per un peso complessivo di circa tre grammi, e di denaro contante per un importo pari a 260 euro. Dagli accertamenti è emerso che sul 29enne, irregolare sul territorio, pendeva un decreto di espulsione emesso dalla Questura di Agrigento, mai eseguito in quanto lo stesso ha successivamente presentato richiesta di protezione internazionale, attualmente al vaglio della competente Commissione Territoriale.

Scatta la denuncia

Al termine delle verifiche lo straniero è stato denunciato a piede libero per spaccio di sostanza stupefacente e per irregolarità in materia di immigrazione. Sia la droga che il denaro sono stati sequestrati.

Il Sindaco Laura Trecani e l’Assessore Roberto Torri con delega alla Sicurezza esprimono un sentito ringraziamento al Comandante e ai componenti del Corpo di Polizia Locale per la prontezza e la professionalità dimostrate nell’attività di controllo del territorio, sottolineando come il sistema di lettura targhe e il costante lavoro delle forze impegnate nella sicurezza rappresentino strumenti fondamentali per prevenire e contrastare fenomeni di illegalità e garantire maggiore tutela alla comunità.