Ospitaletto: taniche e tubi nell’auto, ma la denuncia scatta per il coltello

Viaggiavano a bordo di un’auto con taniche per la benzina e tubi di gomma sospetti. Ma il conducente, di origini straniere e senza fissa dimora, fermato dagli agenti della Polizia Locale di Ospitaletto, è stato denunciato perché trovato in possesso di un coltello.

Taniche e tubi nell’auto, ma la denuncia scatta per il coltello

Impegnata in un controllo del territorio, questo pomeriggio (giovedì 23 luglio) la pattuglia ha fermato una BMW con targa rumena con a bordo tre persone. Dagli accertamenti è emerso che gli occupanti del veicolo risultavano gravati da numerosi precedenti, in particolare per reati legati al furto di gasolio e al porto abusivo di armi.

La successiva perquisizione dell’auto ha permesso di rinvenire alcune taniche vuote che, secondo gli accertamenti, erano state utilizzate in precedenza per contenere gasolio, oltre a tubi di gomma ritenuti compatibili con quelli impiegati nei furti di carburante. Elementi che però non sono stati sufficienti per procedere a loto carico.

All’interno del veicolo è stato però trovato anche un coltello. Per questo motivo il conducente è stato denunciato in stato di libertà per porto di armi od oggetti atti ad offendere.