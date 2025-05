Gli alberi, si sa, aumentano la biodiversità, mantengono un ecosistema sano e offrono cibo e protezione a molte specie animali. Così, mercoledì mattina alla presenza di autorità, delegati commerciali e associativi e scolaresche, è stato inaugurato il bosco urbano di via don Pietro Pea.

Ospitaletto, taglio del nastro per il bosco urbano di via don Pietro Pea

Grazie alla collaborazione con Rete Clima, infatti, è stato possibile per il Comune di Ospitaletto accedere e vincere un bando promosso dalla catena di supermercati Conad per la piantumazione del parco, mettendo a dimora ben 25 piante pronto effetto e 25 arbusti. Nell’ambito del progetto «Natura in Città 2024», sono state quindi disposte varie essenze (tra cui carpini e frassini), così da creare un nuovo polmone verde sul territorio.

«Come Amministrazione, siamo da tempo attenti e sensibili alla tutela e valorizzazione degli spazi verdi. Uno degli obiettivi principali consiste nell’aumentare la quantità di alberi messi a dimora nel Comune di Ospitaletto - ha detto il sindaco Laura Trecani insieme all’assessore all’Ecologia Roberto Torri - La cura dei parchi e l’incremento del numero di alberi sul territorio è un passo importante verso il miglioramento dell’aria che si respira». Il taglio del nastro è avvenuto alle 10.30, sotto lo sguardo attento degli studenti e delle studentesse della scuola primaria, metafora di una società in potenza che presto darà i propri fiori e frutti. Esattamente come gli alberi nel neonato bosco urbano.