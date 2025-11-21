Ospitaletto, sferra una testata al controllore sull’autobus: denunciato un minore

Un diverbio scoppiato sul mezzo di linea è sfociato nell'aggressione: sul posto ambulanza e carabinieri

Un normale controllo dei biglietti dell’autobus è sfociato in violenza: è successo questa mattina, venerdì 21 novembre 2025, a Ospitaletto, dove il controllore di un autobus di linea è stato aggredito da un giovane passeggero, poi denunciato.

Ospitaletto, sferra una testa al controllore sull’autobus

E’ successo poco dopo le sette, su un’autobus Arriva diretto a Brescia che stava transitando per Ospitaletto, in via San Bernardo. Stando alle prime ricostruzioni, durante le operazioni di controllo dei biglietti sarebbe nato un acceso diverbio tra l’addetto e un giovane passeggero: quest’ultimo, un 16enne residente in Franciacorta, al termine della lite avrebbe aggredito il controllore, sferrandogli una testa sul volto.

Scatta la denuncia

L’uomo, un 32enne, è stato soccorso dall’ambulanza della Croce Azzurra di Travagliato e trasportato all’ospedale di Ome con lievi ferite. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Ospitaletto, che hanno identificato il minorenne: il giovane, classe 2009, è stato denunciato a piede libero per violenza a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio.