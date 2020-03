Ospitaletto piange Michele Farfaglia, vittima del coronavirus. Aveva 87 anni ed era stato insignito dall’amministrazione comunale della medaglia al valore lo scorso dicembre.

Ospitaletto piange Michele Farfaglia, vittima del coronavirus

Un simbolo dello sport e un punto di riferimento per l’imprenditoria locale.

Michele Farfaglia è mancato ieri, martedì 10 marzo 2020, a causa di complicazioni insorte in seguito alla contrazione del coronavirus.

Medaglia d’oro

Classe 1933, Farfaglia aveva ricevuto lo scorso dicembre il prezioso riconoscimento per la categoria “Sport” durante la consegna delle benemerenze civiche da parte dell’amministrazione comunale di Ospitaletto.

Da Vibo Valentia si trasferì a Ospitaletto nel 1937, dove cominciò a lavorare all’interno della ditta Corbetta.

Ha dedicato la sua vita al lavoro, fino ad avviare la propria attività imprenditoriale.

Nel 1984 diede infatti vita all’azienda Effe Tre, dove è stato presente fino a poche settimane prima del ricovero.

Nella comunità di Ospitaletto si è distinto anche per la passione sportiva, in particolare per le bocce e il calcio. Per quanto riguarda quest’ultimo oltre ad avere praticato calcio agonistico fino a 40 anni, divenne consigliere dell’Ospitaletto Calcio fino alla promozione in C1.

FOTO

(In evidenza: Foto Ondei; nell’immagine sopra Michele

Farfaglia con il sindaco Giovanni Battista Sarnico)

