Ospitaletto piange la scomparsa di Pierangelo Santina

É scomparso questa mattina (sabato) all’età di 78 anni Pierangelo Santina (detto Piero).

Fu maestro a Ospitaletto

Particolarmente conosciuto da intere generazioni essendo stato storico maestro di Ospitaletto, lascia la moglie Maria gatti, i figli Emanuele con Elena, Ilaria con Pietro, i nipoti Saeda, Selim, Jason, i pronipoti Yasmine, Omar e il fratello Paolo.

I funerali avranno luogo lunedì 25 maggio alle 14.30 con partenza dalla Domus funeraria Remondina di Rovato (via XXV aprile 99/101) alle 14.15 verso il cimitero di Ospitaletto. In caso di maltempo la funzione verrà celebrata in Parrocchia, a seguire verrà accompagnato verso il tempio crematorio.