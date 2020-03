Ospitaletto piange “Bepi”: Alpino e volontario della Protezione Civile e dell’APA.

Ospitaletto piange “Bepi”: Alpino e volontario della Protezione Civile e dell’APA

È mancato stamattina, lasciando l’intera comunità ospitalettese incredula e sgomenta. La scomaprsa di Giuseppe Bosetti, conosciuto da tutti come “Bepi”, lascia un grande vuoto in paese.

Storico volontario della Protezione Civile, del Gruppo Alpini e ANA di Ospitaletto, ha ha partecipato a 40 anni di opere a favore della collettività, a partire dalla prima esperienza con il terremoto in Friuli Venezia Giulia, fino ad arrivare ad Amatrice.

75 anni e una vita al servizio degli altri: difficile dimenticarlo e dimenticare quanto fatto in tutto questo tempo.

Il pensiero del sindaco

Anche il sindaco Giovanni Battista Sarnico, commosso, ha voluto condividere il suo pensiero rispetto a questo importante lutto:”Ti ricordiamo così, sempre con noi volontari, sempre in prima fila, sempre presente e disponibile, con la divisa di Alpino. Sei stato volontario sempre e con orgoglio l’hai testimoniato a tutti noi, a partire dal terremoto del Friuli Venezia Giulia. La comunità di Ospitaletto ti è grata per questo tuo generoso impegno e noi tutti ti ricordiamo in questo grande ed intenso abbraccio. Grazie Giuseppe”.

RESTA AGGIORNATO SU TUTTE LE NOTIZIE

Iscriviti al nostro gruppo Facebook: Brescia e Provincia eventi & news

E segui la nostra pagina Facebook ufficiale PrimaBrescia (clicca “Mi piace” o “Segui” e imposta le notifiche in modo da non perderti più nemmeno una notizia)

TORNA ALLA HOMEPAGE