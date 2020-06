Ospitaletto in lutto: è morta la storica maestra Maria Grieco. È mancata a 83 anni dopo aver dedicato la vita al prossimo.

Ha insegnato per oltre 30 anni nella scuola materna G.Tovini di Ospitaletto.

Maria Grieco è mancata questa mattina all’età di 83 anni, in seguito all’aggravarsi delle condizioni di salute.

Cuore d’oro

Originaria del milanese, si era trasferita nel bresciano da ragazza per dedicarsi alla sua missione di vita: l’insegnamento. Da subito Ospitaletto l’aveva accolta a braccia aperte e proprio qui ha educato, cresciuto e accudito generazioni di piccoli alunni.

Le vicissitudini della vita l’avevano temprata, senza mai farle perdere il sorriso che la contraddistingueva. Era una donna instancabile e una maestra premurosa, ma allo stesso tempo energica.

Conosciuta da tutti

La donna, vista da tanti come una zia affettuosa, era molto conosciuta in paese, dove ha vissuto fino agli ultimi istanti: nei mesi precedenti era stata ricoverata in una casa di cura per problemi di salute.

Anche dopo la lunga esperienza come insegnante d’asilo, ha proseguito dedicandosi alla cura del prossimo come baby-sitter e bambinaia.

La sua vitalità l’ha accompagnata fino alla fine.

I funerali

Le esequie si terranno lunedì 8 alle 16.30 al cimitero di Ospitaletto. In caso di maltempo saranno spostate all’interno della chiesa parrocchiale.