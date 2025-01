Ospitaletto: dopo l'investimento ferroviario torna regolare la circolazione dei treni.

Torna (gradualmente) regolare la circolazione dei treni

Dopo la tragedia di questa mattina (giovedì 9 gennaio 2025) a Ospitaletto dove un ragazzo di 17 anni residente a Erbusco è stato travolto dal treno è tornata regolare la circolazione ferroviaria. Si tratta, a dire il vero, di un graduale ritorno alla normalità: il treno che ha investito il giovane era il Milano Porta Garibaldi - Bolzano (2693). Si sono registrati ritardi fino a novante minuti e due treni cancellati.

Per limitare il più possibile i disagi dei pendolari e dei viaggiatori Trenord ha istituito un servizio autobus dalle stazioni di Rovato e Brescia, in partenza alle ore 9:30 circa. Le corse faranno spola tra le due stazioni effettuando le fermate previste dal treno. Trenord ha successivamente fatto sapere che dalle 10 la circolazione risulta essere in graduale ripresa.

Ragazzo travolto dal treno a Ospitaletto: gli accertamenti della Polfer

Ad intervenire per primi sul posto questa mattina appena scattato l'allarme, poco prima delle 8 come riportato da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) sono stati i carabinieri della compagnia di Chiari. Presenti anche i Vigili del Fuoco di Brescia. Al momento dell'accaduto non c'erano testimoni, motivo per il quale sono necessari ulteriori accertamenti per ricostruire nel dettaglio l'accaduto. Se ne sta occupando la Polfer. Al momento l'ipotesi più accreditata è quella del gesto estremo.