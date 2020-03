Ospitaletto dice addio a Gian Franco Bellotti. È stato per molti anni volontario per i Servizi sociali.

Ospitaletto dice addio a Gian Franco Bellotti

Un altro doloroso addio per la comunità di Ospitaletto, che oggi piange Gian Franco Bellotti.

Aveva 71 anni ed è stato per lungo tempo volontario dei Servizi sociali.

Una scomparsa che affligge, ancora una volta, l’intero paese: Bellotti era molto amato e conosciuto da tutti proprio per il suo impegno a favore della comunità.

Lascia l’amata moglie Flaminia.

“Spero possa raggiungere suo figlio Simone” ha commentato un conoscente.

