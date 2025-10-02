Hanno dato in escandescenza, alterati dai fumi dell’alcol e della droga, distruggendo casa. Uno di loro si è poi scagliato contro i carabinieri intervenuti per bloccarli: arrestato per resistenza e sottoposto agli esami del caso, nel sangue gli stato trovato di tutto, tanto da rendere necessario l’intervento del centro antiveleni.

Ospitaletto, devasta casa in preda ad alcol e droghe e si scaglia contro i carabinieri: arrestato

Protagonisti tre giovani, due ragazzi e una ragazza sui venti anni, che lunedì sera, dopo aver consumato sostanze stupefacenti e alcolici, sono rincasati presso l’abitazione di uno di loro, a Ospitaletto. Qua, in evidente stato di alterazione, hanno iniziato ad agitarsi, devastando l’intera stanza e ferendosi. Spaventato, il padre del ragazzo ha quindi allertato il 112, che ha inviato sul posto ambulanza e mezzo avanzato, poi raggiunti dalle pattuglie della sezione Radiomobile di Brescia e dei carabinieri della stazione di Erbusco chiamati a supporto dagli operatori sanitari.

Durante le fasi concitate dell’intervento, uno dei tre giovani, classe 2006 e con precedenti per droga e resistenza, ha aggredito fisicamente il capo equipaggio del Radiomobile, tanto che per bloccarlo i militari sono stati costretti a ricorrere al taser in dotazione. Il ragazzo, subito assistito dal personale del 118, è stato trasportato all’ospedale Civile di Brescia, dove è stato ricoverato in osservazione. Dalle prime verifiche, i tre avrebbero consumato hashish, alcol e altre sostanze, una miscela che ha causato la grave alterazione psicofisica e reso necessario il consulto con il centro antiveleni. L’arresto del 19enne è stato convalidato mercoledì: ha patteggiato una pena di 8 mesi, pena sospesa.