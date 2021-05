Don Adriano prenderà ufficialmente servizio a partire da giugno. Il suo arrivo è stato accolto con grande entusiasmo dai fedeli.

Ospitaletto dà il benvenuto a Don Bianchi. Il parroco Musatti va a Gussago

Don Adriano Bianchi, attualmente impegnato come direttore dell’Ufficio per le comunicazioni sociali e del Centro diocesano per le comunicazioni sociali, è stato nominato nuovo parroco di Ospitaletto.

Ordinato nel 1996 e originario della parrocchia di Chiari succederà nelle prossime settimane a don Renato Musatti, assegnato a Gussago.

Tanto dispiacere da parte dei fedeli per la partenza di don Musatti, a Ospitaletto dal 2009, ma allo stesso tempo molto entusiasmo per l’arrivo del nuovo parroco.

Bianchi entrerà quindi ufficialmente in servizio a fine giugno.