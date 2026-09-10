Ospitaletto, controlli straordinari sul territorio: oltre 170 le persone identificate.

A Ospitaletto

Un servizio straordinario di controllo sul territorio quello che si è svolto ieri (mercoledì 9 settembre 2026) a Ospitaletto da parte dei carabinieri della locale stazione con il supporto dei carabinieri della Compagnia di Chiari. Ad essere coinvolta anche la polizia locale di Ospitaletto.

I numeri

Gli obiettivi sono di natura preventiva e di tutela della sicurezza urbana. Ad essere controllati sono stati 78 veicoli, 174 le persone identificate, di queste 43 straniere e 33 già note alle forze di polizia. É stata denunciata a piede libero una persona per false attestazioni sulla propria identità personale. Sono state inoltre elevate quattro sanzioni amministrative (di cui una per manifesta ubriachezza in luogo pubblico); tre persone sono state poi segnalate alla Prefettura per assunzione di droga.

Controlli capillari e ripetuti nel tempo

Tale intervento dopo quello svolti il 29 luglio, il 14, il 25 e il 28 agosto 2026. E quello dello stesso pomeriggio di ieri da parte della Questura di Brescia in linea con quanto emerso e definito nel corso del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto di Brescia, Andrea Polichetti, la mattina del 9 settembre.

Identificati i partecipanti alla rissa

Tali controlli hanno inoltre permesso di risalire ad alcuni importanti elementi relativi alla rissa verificatasi il 19 agosto scorso nella centrale Piazza San Rocco, i giovani che vi hanno preso parte sono stati infatti tutti identificati.

«Lo scorso 19 agosto ho scritto al prefetto, al questore e alle Forze dell’ordine per rappresentare le criticità del territorio e chiedere un rafforzamento della presenza. Il prefetto aveva già raccolto con grande attenzione la mia richiesta, tanto da contattarmi personalmente, e mercoledì mattina abbiamo avuto un ulteriore momento di confronto al Tavolo di coordinamento interforze in Prefettura».

Così si è espressa Laura Trecani, sindaco di Ospitaletto, in materia di sicurezza. Nel pomeriggio della stessa giornata, infatti, è stato previsto un servizio straordinario di controllo della Polizia di Stato e della Polizia locale, con particolare attenzione al centro cittadino, a piazza Roma, piazza San Rocco e via Padana Superiore.

Trecani ha inoltre evidenziato quanto fatto: