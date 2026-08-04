Ospitaletto, con la droga in auto e positivo alla cocaina: denunciato un 33enne

Viaggiava al volante di un’auto con diverse dosi di cocaina pronte per essere vendute. Stupefacenti di cui avrebbe anche fatto uso, come emerso dal pretest effettuato dagli agenti della Polizia locale di Ospitaletto sul conducente, un 33enne albanese residente a Torbole Casaglia, poi denunciato.

I controlli

La pattuglia ha fermato il soggetto durante un controllo del territorio, mentre era al volante di un veicolo risultato noleggiato da una ditta. Durante gli accertamenti, l’uomo è stato trovato in possesso di circa 3 grammi di cocaina suddivisa in involucri sigillati pronti per lo spaccio. Con sé aveva altri involucri in plastica vuoti e 150 euro in contanti, ritenuti proventi di attività di spaccio. Sottoposto al pretest, il 33enne è risultato positivo alla cocaina: ha però rifiutato di essere sottoposto agli esami tossicologici successivi.

La denuncia

Il 33enne è stato quindi denunciato per spaccio di sostanze stupefacenti. La patente è stata ritirata e gli è stato contestato il rifiuto agli accertamenti della guida sotto effetto di stupefacenti. Gli agenti hanno inoltre provveduto a sequestrare la droga, i contanti e il cellulare del 33enne.