Ospitaletto: auto in fiamme in via Vittorio Veneto

Si è sentita un’esplosione, poi sono arrivate le fiamme.

È successo a Ospitaletto, in via Vittorio Veneto all’altezza del civico 32.

Lo scoppio

Un’autovettura si è incendiata attorno alle 21.30 di questa sera, martedì 12 maggio, ed è subito scattata la chiamata ai Vigili del fuoco.

Non ci sarebbero feriti né altri veicoli coinvolti: soltanto la Opel modello Astra berlina parcheggiata a lato della strada ha subito danni.

Le fiamme, generate all’interno del cofano, si sono alzate velocemente: allertati dal vociare di alcuni passanti allarmati per lo scenario che si è palesato davanti ai loro, due residenti del condominio adiacente al parcheggio si sono precipitati per cercare di spegnerle.

I due, probabilmente titolari dell’auto, sono riusciti ad anticipare l’arrivo delle Forze dell’ordine grazie all’azione di un estintore in loro possesso.

Giunti sul posto i pompieri hanno poi proseguito con lo spegnimento definitivo del rogo, mentre i Carabinieri hanno cominciato a raccogliere tutti gli elementi per capire la natura dello stesso.

Per ora non si esclude nessuna pista, anche se i presenti non hanno visto nessuna persona avvicinarsi al veicolo prima che divampassero le fiamme. Risulta più probabile un guasto della vettura.

