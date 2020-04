Ospitaletto: approvato il Piano per le misure di utilizzo del Fondo di Solidarietà Alimentare. Ulteriore fondo di 100mila euro martedì 7 aprile in Consiglio comunale.

Il piano per le misure di utilizzo del Fondo di Solidarietà Alimentare, che ha destinato al Comune di Ospitaletto una somma complessiva pari a 89.580,53 euro, è stato approvato con delibera di Giunta n. 30 del 31 marzo 2020.

Tale cifra verrà distribuita con buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari o di prodotti di prima necessità presso gli esercizi commerciali contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale.

Elenco degli esercenti

Per il Comune di Ospitaletto è in fase di pubblicazione sul sito comunale l’elenco degli esercenti che hanno sede operativa sul territorio comunale e che si renderanno disponibili a sostenere il progetto.

L’Ufficio Servizi Sociali procederà a raccogliere le domande dei cittadini e procederà ad erogare il contributo nei prossimi giorni. Tutta la documentazione (domanda, bando e criteri) per accedere al fondo, è disponibile sui social e sul sito istituzionale del Comune di Ospitaletto. Oltre al fondo di solidarietà della Protezione Civile Nazionale, nella seduta del Consiglio Comunale convocato per il 7 aprile verrà discussa la proposta di un un’ulteriore fondo per le necessità conseguenti all’emergenza sanitaria di 100mila euro, finanziato direttamente con risorse comunali.

