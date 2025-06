Ospedale di Orzinuovi: nuove collocazioni per Punto Prelievi e Fisioterapia.

Novità all'ospedale di Orzinuovi

Da ieri (lunedì 16 giugno 2025) all'ospedale di Oriznuovi i percorsi per accedere al Punto Prelievi e alla Fisioterapia hanno subito alcune modifiche a causa di lavori edili in corso all’interno della struttura.

Il Punto Prelievi ha mantenuto la stessa collocazione, mentre la Fisioterapia si è trasferita dal Secondo Piano al Piano Terra. Tutte le modifiche ai percorsi sono indicate da apposita segnaletica, che guida gli utenti all’interno del Presidio di viale Francesco Crispi, 4. L’accettazione del Punto Prelievi è a fianco del Cup Cassa (segnalata da un'apposita striscia gialla che conduce gli utenti direttamente al Punto Prelievi), mentre le visite fisiatriche ai Poliambulatori.

Nessuna modifica ad orari e servizi

Per tutta la durata dei lavori non ci sono modifiche agli orari e ai servizi, che continuano ad essere erogati come da programma.