Ospedale di Leno, Asst Garda: "É una priorità strategica per noi"

All'insoddisfazione manifestata all'interno del paese sullo stato di salute dell’ospedale di Leno, insoddisfazione che ora vede sotto l'occhio del ciclone il reparto di Riabilitazione, replica l'Asst del Garda fornendo alcuni chiarimenti in proposito.

La nuova Direzione, sin dal suo insediamento, ha subito attenzionato la situazione del reparto di Riabilitazione del Presidio di Leno - hanno tenuto a precisare - I livelli di erogazione assistenziale sono largamente superiori agli standard di accreditamento e anche superiori a quelli contrattuali definiti con la Cooperativa che gestisce il servizio di assistenza infermieristica e di supporto. Appena arrivato, il nuovo Direttore Generale, avendo notato che le attrezzature erano vetuste, ha ordinato nuovi lettini per la riabilitazione che sono in consegna per il mese di gennaio. L’ospedale di Leno è una priorità strategica per ASST del Garda ed è uno dei tre ospedali di comunità previsti dal PNRR. Inoltre è in corso di espletamento la procedura per il reclutamento di quattro medici fisiatri a dimostrazione dell’attenzione della Direzione a mantenere alto il livello di erogazione e qualità delle prestazioni sanitarie.