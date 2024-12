Orzivecchi, inaugurato il defibrillatore in memoria di Mauro Gallina

"Il defibrillatore è stato donato circa 7 anni al nostro oratorio grazie al contributo del comune e degli amici del Circolo della libera caccia e pesca di orzi vecchi - ha spiegato Antonio Invenizzi, vice presidente dell'Asd - per alcuni anni è stato di uso esclusivo della Asd per le partite . Adesso con il contributo degli amici di Gallina abbiamo potuto investire nella relizzazione del totem per renderlo disponibile alla comunità. E' il nostro modo per ricordare una persona come Mauro Gallina che per l’oratorio ha fatto e ha dato tanto".