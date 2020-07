Orzinuovi, una lettera a Sergio Mattarella per la mancata zona rossa

Esposti in Procura e una lettera spedita direttamente al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella: il 29enne Claudio Calzoni, da Londra, chiede giustizia per Orzinuovi e per le vittime del Coronavirus.

Giustizia per Orzinuovi

Non è l’unico a chiedersi cosa sia successo ai «piani alti», a fine febbraio e inizio marzo, quando i contagi in città hanno iniziato a salire spropositatamente. Prima tre, poi undici, poi, di giorno in giorno, sempre dieci in più. E con loro hanno iniziato ad esserci anche le prime morti. La città ad oggi conta 140 croci. Calzoni, 29 anni, nato a Orzinuovi, cresciuto a Pompiano ma con parenti in città, ora residente a Londra dove si occupa di comunicazione, ha seguito la vicenda dall’Inghilterra.

Si è tenuto in contatto con la sua famiglia e ha ricevuto telefonate sconvolgenti dove ha appreso che alcuni suoi parenti prima si sono ammalati e addirittura, alcuni sono venuti a mancare.

Un dolore troppo grande da sopportare a così tanti chilometri di distanza ma anche tanta voglia di fare giustizia.

Calzoni ha deciso quindi di procedere, tramite il consolato con un esposto in procura prima e appellarsi a Sergio Mattarella poi.

