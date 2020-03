Orzinuovi piange la maestra Sandra, spirata a 102 anni

Orzinuovi piange la maestra Alessandra De Ambrogio, venuta a mancare a 102 in casa di riposo.

Addio maestra Sandra

Una personalità unica e che molti ricordano con un affetto e con una lucidità veramente incredibili, sinonimo certo di una donna che ha fatto della sua professione una vera missione, portandola avanti con coraggio e forza da vendere. E’ venuta a mancare ieri, venerdì, la donna più anziana di Orzinuovi: un pilastro per la comunità che ha lasciato il segno, arrivata a ben 102 anni.

Nata nel 1918, la maestra De Ambrogio ha sempre amato il mondo della cultura e dell’insegnamento. Veniva da una famiglia di persone umili, ma che, grazie all’impegno e al sudore della fronte, era riuscita ad aprire una libreria proprio in piazza Vittorio Emanuele II, nella quale la maestra Alessandra ha lavorato per molti anni prima di darsi all’insegnamento. Un periodo d’apprendistato che l’ha indirizzata verso una professione fondamentale per la crescita sociale, culturale e civica di tutta la popolazione. Ricordata da moltissimi suoi ex studenti come una donna attenta, comprensiva e al contempo capace e certamente valida, la De Ambrogio ha iniziato la sua carriera insegnando alla Cascina Malpaga, un tempo abitata da molte famiglie di contadini, percorrendo chilometri e chilometri a piedi per regalare ai giovani di campagna un’istruzione che gli avrebbe permesso di imparare, di conoscere e di pensare. Poi l’ascesa alle scuole primarie della città, in forte via di sviluppo nel secondo dopo-guerra, anche grazie a personalità come la sua. Socievole, affettiva e molto attenta ai bisogni dei suoi ragazzi, la maestra Alessandra è ricordata anche per la sua ineccepibile moralità.

Si è spenta nel sonno alla casa di riposo cittadina.

