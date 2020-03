Orzinuovi piange Ennio Zanotti, ex consigliere e appassionato di verde.

Orzinuovi piange Ennio Zanotti, 66 anni, ex consigliere comunale in carica dal 2009 fino al 2019, fino alle scorse elezioni, ufficiale della Provincia di Brescia nel settore dell’Ecologia. Un uomo di cultura e politica ma soprattutto appassionato di ecologia, di verde e di musica. In tanti lo ricordano a battagliare fra i banchi del Consiglio comunale, ma sempre con un bonario sorriso stampato sulle labbra e una barzelletta da raccontare. Purtroppo negli ultimi anni aveva avuto varie complicazioni di salute, che si sono aggravate nei giorni scorsi fino alla scomparsa, ieri.

