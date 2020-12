Orzinuovi live: se il pubblico non va dal teatro, il teatro va dal pubblico

Il Covid annulla gli spettacoli dal vivo, ma non può fermare il grande motore che è il teatro.

Il teatro che va dal pubblico

A causa dell’emergenza epidemiologica Covid 19 i teatri e le sale da concerto sono stati oggetto di chiusure ed anche tutti gli eventi culturali aperti al pubblico sono stati sospesi ma nell’attesa che la situazione generale torni alla normalità, l’assessorato alla Cultura di Orzinuovi, sotto la spinta di Carlo Lombardi propone una rassegna gratuita di concerti e spettacoli teatrali sperimentando l’uso dello streaming in diretta, nel tentativo di abbattere i confini tra musicisti, attori e cittadini, e per permettere al maggior numero di persone di godersi la musica e il teatro dal vivo a distanza di sicurezza, da dietro uno schermo.

Il titolo racchiude il senso stesso della rassegna: “Orzinuovi Live” perché la rassegna sarà dal vivo ma anche perché ribadisce che “Orzinuovi Vive”. La rassegna prevede la realizzazione di cinque concerti e sei spettacoli teatrali in collaborazione con Associazioni culturali, artisti e musicisti di Orzinuovi e paesi limitrofi che verranno trasmessi in streaming sul canale Youtube del Comune di Orzinuovi e condivisi sul sito istituzionale e sui canali social del Comune. Le registrazioni e l’organizzazione tecnica è a cura di un tecnico professionista.

La rassegna propone diversi stili musicali e teatrali in modo che possa essere destinata a tutta la famiglia, comprendendo uno spettacolo per bambini, spettacoli per ragazzi e adulti, musica, rap, rock, d’autore.

Le attività culturali orceane non si sono fermate e nemmeno gli artisti orceani e con questa rassegna, volutamente programmata al Centro Culturale Aldo Moro per ribadire che se non è possibile che il pubblico vada al Centro Culturale Aldo Moro, allora il Centro Culturale Aldo Moro andrà dal pubblico, portando con sé gli artisti che, per qualche motivo, Orzinuovi ha nel cuore.

Il programma della rassegna

CONCERTI

09/12/2020 ENRICO MANTOVANI con “LE STRADE DEL FOLK”

10/12/2020 RIMMER CREW con “CHESS MATCH”

16/12/2020 CARLO GORIO/GRETA BULGARI con “LA CHITARRA CLASSICA APERTA”

17/12/2020 THE LOCKDOWN DUO con “UNUSUAL LOCKED SESSION”

23/12/2020 RICCARDO MAFFONI con “E CHE VUOI CHE SIA UNA CANZONE”

TEATRO

06/01/2021 DIREZIONE VOCE DI SIMONA ROSA con “BIANCANEVE, I GIGANTI E LO

STENDIBIANCHERIA”

13/01/2021 FUORI DI QUINTA con “DIVERTENTI E MENO”

14/01/2021 RICCARDO FESTA con “AMLETO DI W. SHAKESPEARE – COME FOSSE UN

RACCONTO”

20/01/2021 QUELLI DEL VENERDI con “ANDY E NORMAN”

21/01/2021 KLAUDIO HILA con “TEMERE” (LATINO: CASUALMENTE)

28/01/2021 SERGIO MASCHERPA con “NOVECENTO”

Si ringrazia l’Associazione Pro Loco di Orzinuovi per la consueta e preziosa collaborazione.