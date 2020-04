Orzinuovi, la raccolta fondi degli Alpini ha dato i suoi frutti

Continua con successo la raccolta fondi solidale promossa dal gruppo Alpini di Orzinuovi e dall’Amministrazione: grazie a quanto raccolto è stato possibile acquistare oltre 2.000 mascherine, che verranno distribuite alla popolazione nei prossimi giorni.

Mascherine solidali

“Volevo aggiornarvi sulle offerte già pervenute fino a oggi per l’acquisto di materiale sanitario da distribuire alla popolazione: la somma raccolta ammonta a 12.960”. Così hanno annunciato le Penne nere orceane, rivolgendosi alla cittadinanza e rassicurando che quanto raccolto è stato ben speso in nome della sicurezza della comunità. “Abbiamo già provveduto ad acquistare 2.300 mascherine e ne abbiamo ordinate altre che ci verranno consegnate nei prossimi giorni per poter soddisfare tutta la popolazione. Oggi ne verranno distribuite 1.600 dai volontari alpini e 700 da altri volontari”.

Continua la raccolta fondi

Chi desidera contribuire alla raccolta fondi può effettuare un versamento a

Banca Bcc Borgo San Giacomo, filiale di Orzinuovi;

Iban IT51 G083 9354 8500 0209 0000 821

Causale: per acquisto materiale sanitario

Per informazioni è possibile rivolgersi ai numeri 339.5777585 (Mario), 335.6743891 (Gigi) o 327.4282399 (Andrea).

