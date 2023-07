Orzinuovi: la Notte Bianca anima la città

La città si veste a festa per la Notte Bianca. Ieri sera, dalle 19 alle 24 l’iconica Piazza Vittorio Emanuele di Orzinuovi è tornata ad animarsi grazie alle centinaia persone che non hanno resistito alle occasioni pre-saldi proposte dai commercianti orceani.

Acquisti sotto le stelle, hobbisti, musica dal vivo, bar gremiti di gente, mangiafuoco, trucca bimbi e giocolieri: il bilancio della prima notte bianca organizzata dal nuovo direttivo dell'associazione commercianti, non delude le aspettative. Anzi, sprona gli organizzatori a continuare sulla strada intrapresa per far ritornare la cittadina un punto di riferimento, ricco di attrattive.

A tal proposito è intervenuta la presidente dell'associazione commercianti, Elide Pelosi. «L’estate è sempre imprevedibile: le vacanze alle porte e i paesi limitrofi che propongono altre feste, non si sa mai quale può essere il risultato. Il nostro ha superato le aspettative. Crediamo nelle potenzialità del nostro paese e vedere stasera molta più gente del solito passeggiare nel centro ci ripaga dell’impegno. Abbiamo stimato millecinquecento persone. Questo è solo l'inizio, facciamo tesoro di questa prima edizione per migliorare la prossima. Ringraziamo gli sponsor che hanno reso possibile tutto questo».