Coronavirus, a Orzinuovi cinque morti e alcuni bar chiusi fino a lunedì

Il sindaco di Orzinuovi Gianpietro Maffoni ha adottato delle misure straordinarie per cercare di contenere il Coronavirus, che in città ha già fatto cinque vittime.

Cinque morti e esercizi commerciali chiusi fino a lunedì

Il bilancio complessivo è preoccupante e il numero dei contagiati è in aumento rispetto a tutta la Bassa.

Come il contagio si sia diffuso così rapidamente rimane ancora un mistero, ma il quadro clinico è chiaro: si tratta prevalentemente di anziani che frequentano gli stessi bar, che hanno bevuto il caffè insieme la mattina, che hanno giocato a carte nello stesso posto e, presumibilmente, frequentato lo stesso centro di aggregazione. Ad oggi sono 29, senza contare i cinque decessi.

I provvedimenti

Stamattina il sindaco Gianpietro Maffoni, insieme ad Ats, Prefettura, Giunta e opposizioni, ha deciso la sospensione del mercato settimanale fino a domenica ed ha raccomandato a tutti gli esercenti di ogni attività aperta al pubblico una costante pulizia e sanificazione dei locali. Si sta anche attivando un servizio in ausilio alle persone che hanno necessità, per non far mancare in alcun modo i basilari servizi ai cittadini.

Serrande abbassate

I commercianti hanno però deciso autonomamente di chiudere alcuni bar ed esercizi commerciali fino a lunedì. “E’ una questione di responsabilità – ha detto il consigliere e proprietario del bar Blanco Andrea Vanoli – Non vogliamo mettere in pericolo nessuno”.

