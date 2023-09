Orzinuovi, grande festa per i 75 anni dell'Avis

Una grande festa per le strade del paese di Orzinuovi: l’Avis Comunale di Orzinuovi, ha festeggiato i suoi 75 anni di attività.

L'Avis spegne 75 candeline

Un’ondata di labari provenienti da ogni parte della provincia, autorità civili e militari hanno inondato del colore del dono le vie cittadine ieri pomeriggio. Il corteo partito da via Secondo Martinelli è stato guidato dalla strepitosa Banda Musicale Città di Orzinuovi che ha condotto per le vie cittadine le tantissime consorelle che non si sarebbero mai perse l’occasione di festeggiare con la sezione orceana. Durante il percorso è stata depositata una corona di fiori al monumento del donatore all’angolo tra Viale Montagna e via F. Corridoni. Il corteo è poi proseguito verso la piazza per entrare nella chiesa parrocchiale. “Donare il sangue è donare la vita, un’opera di solidarietà umana, un gesto che ci rende fratelli nell’umanità” ha professato don Domenico Amidani durante l’omelia. E’ seguita poi la cena alla sede degli Alpini dove sono stati premiati i donatori tra canti, sorrisi e lacrime di gioia.

Le foto