Orzinuovi e Cigole in lutto: è morto don Giovanni Girelli

Orzinuovi e Cigole in lutto, addio a don Giovanni Girelli, 74 anni.

Orzinuovi e Cigole in lutto

Si è spento stamattina don Giovanni Girelli, probabilmente per colpa del CoVid-19. Da qualche giorno ormai non stava bene e stamattina è arrivata la triste notizia anche in parrocchia. Faceva il curato in città da qualche anno dopo aver lasciato Cigole, dove ha ricoperto il ruolo di parroco da tempo, e si è dedicato ai malati dell’Hospice cittadino.

L’ennesima pugnalata inflitta alla comunità che è ormai straziata dalle perdite: “Siamo estremamente provati”, ha detto con commozione il parroco don Domenico Amidani.

RESTA AGGIORNATO SU TUTTE LE NOTIZIE

Iscriviti al nostro gruppo Facebook: Brescia e Provincia eventi & news

E segui la nostra pagina Facebook ufficiale PrimaBrescia (clicca “Mi piace” o “Segui” e imposta le notifiche in modo da non perderti più nemmeno una notizia)

TORNA ALLA HOME PAGE