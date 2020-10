Orzinuovi dice addio a Pierluigi Tomasoni, l’amico di tutti amante della terra

Si sono svolti questa mattina alle 10 nella chiesa parrocchiale di Orzinuovi i funerali di Pierluigi (Tommy) Tomasoni prematuramente scomparso all’età di 58 anni dopo aver duramente combattuto contro una malattia che lo ha portato via nel giro di poco tempo.

Una grande perdita per Orzinuovi

Chi lo ha conosciuto lo ricorda come una bella persona, capace di essere amico di tutti grazie ad un carattere buono che lo portava a regalare sorrisi e belle parole ma sempre nel momento giusto, evitando inutili eccessi. All’Unione Agricoltori era di casa amando profondamente la terra (proveniva dalla campagna) e il lavoro. A ciò aggiungeva un particolare talento nell’ascoltare il prossimo, dare e ricevere consigli, era un fervido sostenitore della bellezza della comunicazione capace di arricchire, dello scambio umano mai fine a se stesso ma capace di regalare un qualcosa in più, in un’ottica di continua crescita personale e, soprattutto, umana.

Viveva con la madre Giovanna (93 anni), a piangerlo anche il fratello don Francesco. Ed è proprio all’interno del nucleo famigliare al quale era profondamente devoto, che ha assaporato il gusto di quei valori umani essenziali, oggi spesso dimenticati, che lo hanno reso una persona ben voluta e per i quali verrà sempre ricordato.