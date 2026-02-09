Orzinuovi: danneggiati gli specchietti di 25 veicoli, due denunciati.

I fatti risalgono alle prime ore del mattino di domenica 8 febbraio 2026: due soggetti ignoti hanno danneggiato gli specchietti retrovisori di 25 veicoli, tra autovetture, SUV e furgoni, parcheggiati nelle vie Cavour, XXIV Maggio, Manzoni, Roma, Cossali e Secondo Martinelli, nonché del danneggiamento di una porta a vetri di un’abitazione privata in via Secondo Martinelli. Ad intervenire sul posto i carabinieri della stazione di Verolanuova.

I militari hanno fermato due cittadini di nazionalità rumena di 31 e 26 anni entrambi ubriachi: i due residenti a Orzinuovi e sconosciuti alle Forze dell’Ordine sono stati perquisiti, perquisizione che ha dato esito negativo. Le indagini hanno preso in esame l’analisi delle vie di fuga, l’esame dei sistemi di videosorveglianza presenti nell’area interessata e la raccolta di testimonianze di cittadini residenti, hanno consentito di ricostruire il percorso seguito dai due soggetti.

Scatta la denuncia

Oltre ai veicoli i due, si è poi scoperto, hanno danneggiato la porta a vetri di un bar del centro abitato. La titolare dell’esercizio, dopo aver riconosciuto uno dei due giovani quale autore della rottura del vetro, avvenuta mediante una testata, h denunciato l’accaduto. I due sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia per il reato di danneggiamento aggravato e continuato e sanzionati amministrativamente per ubriachezza molesta.

Ma non è tutto: nei loro confronti saranno valutate le proposte per l’emissione del foglio di via obbligatorio e, nell’ambito delle disposizioni in materia di sicurezza urbana, del divieto di accesso alle aree urbane (D.A.C.Ur.). La quantificazione dei danni arrecati ai veicoli e alle strutture è tuttora in corso di valutazione, così come prosegue l’attività di ricezione delle denunce da parte dei proprietari dei mezzi e dei locali danneggiati.