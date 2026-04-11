Orzinuovi blindata per l’iniziativa antifascista organizzata da Anpi e Cgil che si sta svolgendo oggi, sabato 11 aprile.

“Questi ragazzi sono morti per noi”

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Dopo la querelle tra sindaco e opposizione (comprese numerose associazioni del territorio) l’intervento è stato approvato dalla Questura di Brescia in risposta al via libera per la sistemazione di un gazebo di Forza Nuova. La postazione scelta per il movimento di estrema destra è stata, per ragioni di sicurezza, Piazza Garibaldi. Alcuni membri hanno dato il via a volantinaggio per una raccolta firme dedicata ad un accordo con la Russia per “Ripristinare il flusso di gas e petrolio”. Nel frattempo in Piazza Vittorio Emanuele sotto alla lapide dedicata ai giovani orceani uccisi dai fascisti un nutrito gruppo di persone ha assistito agli interventi di Anpi e Cgil:

“Questi ragazzi sono morti per noi – hanno commentato sotto al monumento – e anche per quei signori là”.

Durante la mattinata anche una piccola “processione” per la posa di un mazzo di fiori sulle loro lapidi.