Orzinuovi: 23enne sdraiata sul parapetto dell’ultimo piano dell’ex Orcena Park, salvata dai carabinieri.

Paura a Orzinuovi

L’allarme è stato lanciato nella tarda serata di giovedì 28 maggio 2026, pochi minuti prima delle 24, tramite il Nue 112: ad essere segnalata la presenza di una giovane donna nei locali dell’ex centro commerciale Orceana Park di Orzinuovi. La giovane si trovava sdraiata sul parapetto dell’ultimo piano dell’edificio ad oltre 15 metri di altezza.

Una pattuglia di carabinieri di Manerbio è stata inviata sul posto dalla Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Verolanuova, il tutto nel mentre veniva mantenuto il contatto telefonico con la ragazza. Una volta sul posto i militari, grazie alle indicazioni fornite dalla Centrale Operativa e dopo svariate ricerche all’interno dell’ex complesso commerciale, sono riusciti ad individuare l’edificio nel quale la giovane si era introdotta. La donna, in particolare, aveva raggiunto il quarto e ultimo piano in condizioni di degrado.

Nel mentre i militari cercavano di raggiungerla, non senza difficoltà considerando lo stato di degrado degli edifici, l’operatore di turno della Centrale Operativa di Verolanuova telefonicamente è rimasto in contatto con la donna per oltre 40 minuti. Ha cercato di distrarla facendole domande prendendo tempo per tranquillizzarla.

Lieto fine

Una volta sul posto hanno instaurato con la giovane un dialogo per rassicurarla e guadagnarsi la fiducia: sono poi riusciti a convincerla ad allontanarsi dal bordo mettendola in sicurezza. La giovane è stata quindi affidata al 118 che l’ha trasportata all’ospedale di Iseo.