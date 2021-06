Inaugurato ieri a Berlingo un'area da 750 metri quadrati alla presenza del vicepresidente della Commissione Agricoltura Floriano Massardi e dell'assessore regionale Fabio Rolfi.

Orti comunali: Regione Lombardia realizzerà 90 nuovi spazi nel 2021

Zucchine in fiore, insalata dalle larghe foglie: le prime verdure di stagione fanno capolino dalle zolle di terra.

È il nuovo spazio inaugurato ieri, venerdì 11, a Berlingo.

Qui sono stati organizzati 30 orti comunali cofinanziati al 50% da Regione Lombardia.

A spiegare le ragioni e le finalità di questa sinergia il vicepresidente della Commissione Agricoltura Floriano Massardi e l'assessore regionale Fabio Rolfi.

Lanciato dall'Amministrazione di Fausto Conforti, il progetto mira a diventare un facilitatore di aggregazione e inclusione sociale.

I lotti, ricavati su uno spazio di 750 metri quadrati, sorgono a poche decine di metri dalla scuola secondaria di primo grado: non è casuale la scelta del luogo, che si rivela simbolico e invita i più giovani a partecipare alla "cosa pubblica".

Al taglio del nastro erano presenti (oltre a Conforti con alcuni membri della Giunta, Massardi e Rolfi) i sindaci dei Comuni limitrofi di Travagliato e Maclodio Renato Pasinetti e Simone Zanetti, il dottore forestale Salvatore Agliata e i primi quattro cittadini assegnatari.

Dalla Regione

L'opera è costata 18.600 euro, metà di cui finanziata da Regione Lombardia.

Quest'ultima, infatti, ogni anno stanzia fondi per orti didattici e urbani per "contribuire a diffondere una cultura alimentare consapevole e guardare al domani con lungimiranza" come ha spiegato Rolfi.

Dal 2016 sono stati realizzati in tutta la Lombardia ben 307 sistemi verdi ed è previsto che nel 2021 ne saranno concretizzati altri 90.