Organizzavano aperitivi all’interno dei locali: sanzionati due bar e i rispettivi clienti

Organizzavano aperitivi all’interno dei locali: per questo motivo i titolari di due bar di Azzano Mella e Bagno Mella sono stati sanzionati, così come i clienti trovati all’iterno.

Aperitivi “illegali”

I Carabinieri della Compagnia di Verolanuova, nell’ambito dei controlli per il rispetto della normativa “prevenzione alla diffusione del Covid-19” ha sanzionato un bar di Bagnolo Mella e uno di Azzano Mella per aver violato le norme imposte dal Dpcm, che pongono il divieto di servire e consumare al tavolo. Ai gestori degli esercizi pubblici è stata data una multa di 400 euro ed è stata anche disposta la chiusura provvisoria di giorni 5 in attesa del provvedimento definitivo del prefetto di Brescia.

In particolare all’atto del controllo mirato dopo alcune segnalazioni i militari hanno costatato in entrambi i locali che i proprietari organizzavano aperitivi all’interno del bar: al momento del controllo sono stati trovati 12 clienti intenti a consumare, anch’essi sanzionati.