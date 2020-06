Ordinanza contro chi getta guanti e mascherine a Pavone

Ordinanza contro chi abbandona guanti e mascherine in luogo pubblico: non solo un atto di maleducazione, ma anche un pericolo sanitario.

Ordinanza del sindaco

Il primo cittadino Mariateresa Vivaldini non ha perso tempo: all’ennesimo gesto che testimonia non solo tanta maleducazione, ma anche un pericolo per la salute pubblica, è intervenuta con rapidità e decisione. Dopo le numerose segnalazioni di mascherine e guanti usati abbandonati in aree pubbliche del paese Vivaldini ha emesso un’ordinanza che sanziona dai 300 ai 3mile euro chi viene trovato ad abbandonare i dispositivi di sicurezza come guanti e mascherine in aree pubbliche. Questo atto è doppiamente incivile in quanto non riguarda solo il decoro urbano, ma anche la sicurezza dei cittadini. I dispositivi di sicurezza devono essere smaltiti correttamente per non essere eventuali veicoli di diffusione del virus.