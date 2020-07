La nuova modalità di riapertura delle scuole a settembre? Penalizzante per gli studenti, che da una parte potrebbero perdere preziose ore di insegnamento, e per le famiglie, che potrebbero far fatica a coniugare figli e lavoro. E per questo il sindaco di Bassano Bresciano, Michele Sbaraini, con una lettera si è appellato alla Provincia e ai colleghi dell’Acb per stilare un documento condiviso da presentare sul tavolo del Governo.

Orari ridotti a scuola? “Penalizzante per studenti e famiglie”

A perplimere e preoccupare il primo cittadino, in particolare, la possibilità che le ore di lezione previste per le scuole primarie vengano ridotte a causa della mancanza di insegnanti. «Le linee guida emanate dal Ministero dell’Istruzione probabilmente porteranno a una riduzione dell’orario per le scuole con il tempo pieno, mettendo in forte difficoltà le famiglie e facendo ricadere (di nuovo) una problematica di portata e responsabilità nazionale sulle spalle degli amministratori locali”, ha chiosato Sbaraini. Cosa si propone, dunque? Un documento comune da sottoporre a tutti i primi cittadini bresciani in modo che possa essere poi condiviso con i colleghi delle altre realtà provinciali lombarde e inviato, urgentemente, al Ministero dell’Istruzione.

