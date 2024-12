Operaio precipita dal tetto a Verolanuova, arriva l'elisoccorso. Attimi di grande apprensione oggi (giovedì 5 dicembre 2024).

L'allarme poco dopo le 15

Come riportato da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) l'allarme è scattato in codice rosso poco dopo le 15 in via Fiume. Dalle prime ricostruzioni pare che un operaio di 27 anni sia caduto da un tetto.

Operaio precipita dal tetto: attivata la macchina dei soccorsi

Ad intervenire prontamente sul posto un'ambulanza e, ad alzarsi in volo da Brescia l'elisoccorso. Una volta giunti sul posto i soccorritori, la missione è stata declassata a codice giallo. Sul posto sono inoltre intervenuti i carabinieri di Verolanuova e i Vigili del Fuoco da Brescia.