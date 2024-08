Operaio incastrato in un macchinario, paura in serata a Berlingo.

Paura a Berlingo per un operaio incastrato in un macchinario

Ennesimo incidente sul lavoro nel Bresciano. Come riportato da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) l'allarme è scattato in codice rosso poco prima delle 22 in via Mazzini a Berlingo.

Da un prima ricostruzione pare che l'operaio, 36 anni, sia rimasto schiacciato da un macchinario presente all'interno dell'azienda riportando un grave trauma al torace. La dettagliata ricostruzione della dinamica spetta ora ai carabinieri e ai tecnici dell'Ats giunti sul posto.

Attivata la macchina dei soccorsi

Ad essere attivata, immediatamente dopo l'accaduto, la macchina dei soccorsi: a giungere sul posto un'automedica, un'ambulanza e, ad alzarsi in volo da Brescia anche l'elisoccorso. Il 36enne, le quali condizioni in un primo momento sono apparse gravi, è in realtà sempre rimasto cosciente: una volta stabilizzato dai sanitari, è stato elitrasportato agli Spedali Civili di Brescia dove è giunto in un più tranquillizzante codice giallo.