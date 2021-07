Inizialmente era stato allertato anche l'elisoccorso, ma fortunatamente è poi stato richiamato. L'uomo probabilmente si è sentito male mentre stava lavorando sulla ruspa.

Operaio colto da un malore: codice rosso a Pontoglio

E' successo in via Leopardi, nel cantiere della nuova bretella di collegamento tra Brescia e Bergamo. Semberrebbe che sia stato improvvisamente colto da un malore, forse anche a causa del caldo. L'uomo si è accasciato vicino alla ruspa slla quale stava lavorando. Inizialmente era stato allertato anche l'elisoccorso. I soccorsi, intorno alle 9.30, sono infatti stati allertati in codice rosso. Presente la Croce rossa di Palazzolo e l'automedica. Sul posto anche la Polizia Locale di Pontoglio.

Secondo Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) si tratta di un 51enne che, fortunatamente, sta anche rispondendo alle cure e alle domande dei sanitari.